Ученые нашли простой способ тратить больше калорий при ходьбе

Ученые считают, что людям приходится задействовать больше мышц, чтобы поддерживать стабильность при переходе от короткого шага к длинному и наоборот. Из-за этого и растет расход калорий. Результаты могут означать, что пожилым людям (особенно с неврологическими заболеваниями) может быть необходимо больше калорий для ходьбы.