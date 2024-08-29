Ученые нашли применение ядерному оружию для защиты Земли от астероидов

Как отмечают авторы исследования, риск столкновения астероида с Землей «гораздо выше, чем показывают расчеты, сделанные на основании существующих данных об астероидах». Сейчас зарегистрировано уже более 30 тыс. астероидов, хотя, как считают ученые, это может быть лишь верхушкой айсберга, и многие из незарегистрированных космических объектов могут быть крупными, более 1 км в диаметре. Поэтому, указывают они, необходимо как можно скорее начинать исследования и заниматься разработками защиты планеты от этой угрозы с использованием ядерного оружия.
Ученые проанализировали несколько способов внешнего воздействия на разные типы астероидов с целью вынудить их изменить траекторию. В числе прочего, рассматривались способы воздействия с помощью мощных лазеров, с помощью ракет или плазменных двигателей, кинетического удара
В исследовании перечисляются технологии, необходимые для такой защиты. В частности, для быстрого запуска ядерных боеголовок с Земли в сверхузкий промежуток времени от 7 дней до 1 месяца; для нанесения точного удара с погрешностью менее 100 м после длительного перелета; для долгосрочного размещения боеголовок на орбите Земли с гарантией их безопасного там нахождения на протяжении более 10 лет.
Авторы исследования подчеркивают, что им хорошо известно о международных законах, запрещающих использование или размещение ядерного оружия в космосе, и что радиоактивные осадки могут загрязнять космическое пространство. Однако, указывают они, опираясь на данные исследования, ядерное оружие очень эффективно для защиты Земли, и лучшим вариантом предотвращения потенциальных угроз от астероидов было бы создание глобальной системы обороны на основе ядерного оружия.