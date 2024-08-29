Ученые нашли применение ядерному оружию для защиты Земли от астероидов

Как отмечают авторы исследования, риск столкновения астероида с Землей «гораздо выше, чем показывают расчеты, сделанные на основании существующих данных об астероидах». Сейчас зарегистрировано уже более 30 тыс. астероидов, хотя, как считают ученые, это может быть лишь верхушкой айсберга, и многие из незарегистрированных космических объектов могут быть крупными, более 1 км в диаметре. Поэтому, указывают они, необходимо как можно скорее начинать исследования и заниматься разработками защиты планеты от этой угрозы с использованием ядерного оружия.