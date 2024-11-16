Ученые нашли причину высокой летальности возбудителя туберкулеза

Эксперименты показали, что туберкулезные палочки не следует ожидаемым моделям роста клеток. У других видов бактерий рост экспоненциальный, что означает, что клетки растут медленнее, когда они меньше. Для бактерий туберкулеза темпы роста могут быть одинаковыми, независимо от того, являются ли они новорожденными (и маленькими) или находятся на поздней стадии своего клеточного цикла и вскоре должны будут делиться.