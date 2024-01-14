Ученые нашли причину вымирания древних 3-метровых приматов
Предки современных орангутанов жили несколько сотен тысяч лет назад на востоке Азии.
Предки современных орангутанов жили несколько сотен тысяч лет назад на востоке Азии.
Наши дальние родственники, Gigantopithcus blacki, — трехметровые человекообразные обезьяны, вес которых достигал 250 килограммов, — процветали на юге современного Китая в течение двух миллионов лет, пока внезапно не вымерли в конце среднего плейстоцена.
Причины вымирания гигантопитеков до сих пор оставались одной из самых больших загадок в палеонтологии. Дело в том, что другие азиатские приматы, обитавшие в тех же местах одновременно с гигантопитеками, например, орангутаны, не только не вымерли, но благополучно дожили до наших дней.
Раскрыть тайну вымирания гигантопитеков наконец удалось большой команде ученых из КНР, Австралии и США, статья которых опубликована в журнале Nature. Специалисты пришли к выводу, что проблема гигантопитеков состояла в их неспособности к адаптации.
В итоге ученые установили, что гигантопитеки вымерли гораздо раньше, чем думали до сих пор, — между 295 и 215 тысячами лет тому назад. До этого времени гигантские животные на протяжении 2,3 миллиона лет процветали в богатых разнообразной растительной пищей лесах и травянистых равнинах.
Однако около 700−600 тысяч лет тому назад климат на планете начал меняться, и идеальные для гигантопитеков условия жизни постепенно исчезли: сезонные колебания стали более выраженными, площадь лесов сократилась, что привело к исчезновению любимых и привычных для гигантопитеков питательных растений и появлению других, незнакомых.
Орангутаны, близкие родственники гигантопитеков, смогли изменить свои пищевые привычки, поведение и даже размер, чтобы лучше приспособиться к новым условиям окружающей среды. А гигантопитеки не смогли — в отсутствие любимой пищи их питание становилось все более скудным и менее разнообразным, они стали менее мобильны в поисках пищи, страдали от хронического стресса, и их численность начала сокращаться. В итоге самые крупные приматы, когда-либо обитавшие на Земле, полностью вымерли.
Почему рядом с орангутангом нельзя делать две вещи: курить и смотреть ему в глаза, читайте в статье журнала «Вокруг света».