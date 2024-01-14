Ученые нашли причину вымирания древних 3-метровых приматов

Наши дальние родственники, Gigantopithcus blacki, — трехметровые человекообразные обезьяны, вес которых достигал 250 килограммов, — процветали на юге современного Китая в течение двух миллионов лет, пока внезапно не вымерли в конце среднего плейстоцена.

Причины вымирания гигантопитеков до сих пор оставались одной из самых больших загадок в палеонтологии. Дело в том, что другие азиатские приматы, обитавшие в тех же местах одновременно с гигантопитеками, например, орангутаны, не только не вымерли, но благополучно дожили до наших дней.

Раскрыть тайну вымирания гигантопитеков наконец удалось большой команде ученых из КНР, Австралии и США, статья которых опубликована в журнале Nature. Специалисты пришли к выводу, что проблема гигантопитеков состояла в их неспособности к адаптации.

В распоряжении ученых оказались около двух тысяч окаменевших зубов гигантопитеков и четыре принадлежавших им окаменевшие челюсти, найденные в 22 пещерах в провинции Гуанси на юге Китая. Ученые провели всесторонний анализ зубов и костей приматов, детальный анализ образцов почвы, осадочных пород на дне пещер, присутствующей в них пыльцы растений и следов фауны. Это позволило реконструировать условия окружающей среды, в которой жили гигантопитеки до и во время вымирания, а также восстановить поведение приматов в эти периоды.

В итоге ученые установили, что гигантопитеки вымерли гораздо раньше, чем думали до сих пор, — между 295 и 215 тысячами лет тому назад. До этого времени гигантские животные на протяжении 2,3 миллиона лет процветали в богатых разнообразной растительной пищей лесах и травянистых равнинах.

Однако около 700−600 тысяч лет тому назад климат на планете начал меняться, и идеальные для гигантопитеков условия жизни постепенно исчезли: сезонные колебания стали более выраженными, площадь лесов сократилась, что привело к исчезновению любимых и привычных для гигантопитеков питательных растений и появлению других, незнакомых.

Орангутаны, близкие родственники гигантопитеков, смогли изменить свои пищевые привычки, поведение и даже размер, чтобы лучше приспособиться к новым условиям окружающей среды. А гигантопитеки не смогли — в отсутствие любимой пищи их питание становилось все более скудным и менее разнообразным, они стали менее мобильны в поисках пищи, страдали от хронического стресса, и их численность начала сокращаться. В итоге самые крупные приматы, когда-либо обитавшие на Земле, полностью вымерли.

Почему рядом с орангутангом нельзя делать две вещи: курить и смотреть ему в глаза, читайте в статье журнала «Вокруг света».