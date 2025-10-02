Ученые нашли пожизненные последствия коронавируса

Ученые продолжают исследовать коронавирус и его последствия для переболевшего человека. На этот раз внимание заострилось на жалобах пациентов, которые перенесли ковид больше двух лет назад — 80% пациентов жаловались на проблемы с обонянием и плохо проходили клинические тесты на определение запахов. При этом четверть из тех, кто на это пожаловался, совсем потеряла способность ощущать запахи.