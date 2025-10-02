Ученые нашли пожизненные последствия коронавируса

Ученые продолжают исследовать коронавирус и его последствия для переболевшего человека. На этот раз внимание заострилось на жалобах пациентов, которые перенесли ковид больше двух лет назад — 80% пациентов жаловались на проблемы с обонянием и плохо проходили клинические тесты на определение запахов. При этом четверть из тех, кто на это пожаловался, совсем потеряла способность ощущать запахи.
Исследователи начали проверять других людей и осмотрели больше тысячи американцев, среди которых были и переболевшие ковидом и те, кто не был инфицирован. Участникам предлагали определить 40 различных запахов. За правильный ответ начислялся балл. Результат оказался неожиданным: 60% не болевших ковидом людей также плохо определяют запахи.
Врачи объяснили это тем, что пациенты могли не знать о заражении ковидом или запахи притупились с возрастом. При этом проблема потери запаха, как отметили ученые, более чем серьезная. Утеря обоняния влияет на психическое и физическое благополучие человека. К тому же это мешает бытовой безопасности — невозможно почувствовать запах утечки газа, дыма или испорченной еды.
Теперь эксперты пытаются понять, возможно ли восстановить обоняние человека. Врачи предполагают, что для этого может использоваться добавка витамина А или перенастройка реакции мозга на запахи через тренировки. Однако допускается и вероятность того, что вернуть обоняние человеку не получится.