Ученые нашли поселение цивилизации майя на юге Мексики

Национальный институт Мексики сообщил, что на изображениях LiDAR было обнаружено около 6479 структур, охватывающих площадь около 122 квадратных километров. Техника помогает построить рельеф ландшафта с помощью тысяч лазерных импульсов, отправленных с самолета. С их помощью можно обнаружить изменения в топографии, которые не были заметны невооруженным глазом.