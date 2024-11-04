Ученые нашли поселение цивилизации майя на юге Мексики

Археологи, используя технологию лазерного зондирования, обнаружили нечто интересное — древний город майя, замаскированный джунглями на юге Мексики.
Затерянное поселение, названное Валерианой в честь близлежащей лагуны, возможно, было так же густо заселено, как более известный мегаполис Калакмуль в южной части полуострова Юкатан.
«Предыдущие исследования показали, что большая часть нынешнего штата Кампече — это ландшафт, который был преобразован древними жителями», — отметила Адриана Веласкес Морлет, соавтор доклада. «Это означает, что малоизвестный регион был урбанизированной местностью».
Национальный институт Мексики сообщил, что на изображениях LiDAR было обнаружено около 6479 структур, охватывающих площадь около 122 квадратных километров. Техника помогает построить рельеф ландшафта с помощью тысяч лазерных импульсов, отправленных с самолета. С их помощью можно обнаружить изменения в топографии, которые не были заметны невооруженным глазом.
Так, были выявлены некоторые структуры, которые напоминают храм, церемониальные площадки для игры в мяч, жилые помещения, сельскохозяйственные террасы и даже нечто, похожее на плотину. Ученые заявили, что сооружения могут принадлежать периоду с 250 до 900 годов нашей эры.
Профессор Тулана Марчелло Кануто, один из участников исследования, отметил, что собранные ими обширные данные «позволят лучше рассказать истории древнего народа майя». Причем сделать это, сочетая то, что уже известно — политические и религиозные данные — с новыми подробностями о том, как управлялись древние цивилизации.