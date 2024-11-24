Ученые нашли пещерный «цех» неандертальцев по производству клея

Возраст очага оценили в 65 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Science Reviews (QSR).
По словам ученых, обнаруженные артефакты позволяют предположить, что неандертальцы использовали растение ладанник для извлечения из него клейкого состава с помощью тепла.
Полученный клей использовался для прикрепления каменных орудий к деревянным ручкам, что стало прорывом в изготовлении инструментов. Неандертальцы изобрели эту технологию более чем на 100 тыс. раньше, чем современные люди.
В ходе изучения пещеры исследователи осмотрели центральную яму для костра с двумя отходящими от нее траншеями. Такая конструкция была необходима для производства смолы в условиях низкого содержания кислорода.
Микроморфологический анализ не выявил признаков нагрева глины выше 500, что указывает на то, что структура использовалась для контролируемых низкотемпературных процессов, совместимых с производством смолы.
Карбонатные породы внутри структуры, по-видимому, были размещены намеренно, вероятно, для поддержания уплотнения, состоящего из гуано и песка. Это уплотнение создало бы среду с низким содержанием кислорода, необходимую для эффективной перегонки смолы.
Чтобы проверить гипотезу, команда провела экспериментальную археологию, построив похожую конструкцию и использовав ее для нагрева листьев ладанника в условиях низкого содержания кислорода.
Эксперимент успешно произвел смолу, пригодную для изготовления каменных копий с помощью доступных неандертальцам в этом регионе инструментов и материалов.