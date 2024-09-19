Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае

В 2023 году сообщалось, что причиной появления коронавируса в китайском Ухане могли стать енотовидные собаки, которых продавали на рынке города. В январе 2020 года в Китае на оптовом рынке морепродуктов «Хуанань» забирались мазки. При этом в тех из них, в которых был обнаружен коронавирус, также содержался генетический материал разных животных.