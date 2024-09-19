Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае

Американские и европейские ученые по результатам исследования назвали первоначальным очагом распространения коронавируса рынок морепродуктов «Хуанань» в китайском городе Ухань. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 сентября в американском научном журнале Cell.

Источник: Reuters

Как указывается в материале, на рынке в Ухане продавали в том числе млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились бамбуковые крысы и енотовидные собаки, а также малайские дикобразы, азиатские барсуки и амурские ежи. Этих животных можно было купить на рынке в декабре 2019 года.

Специалисты в начале пандемии собрали образцы животных, было установлено, что они были инфицированы вирусом.

При этом большинство продавцов диких животных находились в западном крыле рынка, где были зафиксированы самые ранние случаи заболевания COVID-19.

«Ретроспективный обзор ранних случаев COVID-19 выявил 174 пациента с началом заболевания в декабре 2019 года, 32% из которых имели установленную связь с этим местом, в Ухане, где живут более 12 млн человек», — говорится в публикации.

В 2023 году сообщалось, что причиной появления коронавируса в китайском Ухане могли стать енотовидные собаки, которых продавали на рынке города. В январе 2020 года в Китае на оптовом рынке морепродуктов «Хуанань» забирались мазки. При этом в тех из них, в которых был обнаружен коронавирус, также содержался генетический материал разных животных.

В конце марта 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.