Ученые нашли «переключатель», который может обратить вспять раковые клетки

Исследователи из Южной Кореи совершили значительный шаг в области лечения рака, открыв молекулярный механизм, который может вернуть злокачественные клетки в здоровое состояние. Это открытие может стать основой для разработки новых подходов к терапии, предлагая альтернативу традиционным методам лечения.
Новый взгляд на борьбу с раком
Команда учёных обнаружила ключевой этап в развитии рака, когда клетки находятся на грани между здоровыми и злокачественными. Вмешавшись в этот процесс, исследователи смогли вернуть клетки в нормальное состояние, остановив их трансформацию в опухолевые.
Это открытие открывает новую перспективу в лечении рака, позволяя не просто уничтожать опухолевые клетки, а перепрограммировать их.
Потенциальные возможности
Традиционные методы лечения рака, такие, как химиотерапия и радиотерапия, направлены на уничтожение злокачественных клеток. Однако они также могут оказывать негативное воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным побочным эффектам.
Новое исследование открывает новые горизонты в области профилактики рака, особенно для людей с высоким риском заболевания, включая тех, у кого есть наследственная предрасположенность, или тех, кто подвергается воздействию канцерогенов, таких, как табачный дым.
Как это работает
Группа исследователей во главе с профессором Кван-Хёном Чо из Корейского института передовых наук и технологий провела тщательный анализ генетических изменений, происходящих в клетках в момент их превращения в злокачественные. Они обнаружили фермент, который препятствует разрушению белков, способствующих росту опухоли.
В ходе экспериментов на мини-опухолях (органоидах), выращенных из клеток рака толстой кишки, учёные смогли заблокировать этот фермент. В результате опухолевые клетки прекратили свой рост и вернулись к нормальному состоянию.
«Мы смогли детально изучить, какие изменения происходят в генетической сети во время развития рака, что до сих пор оставалось загадкой».
Кван-Хён Чо.
Новые горизонты в медицине
Исследование, опубликованное в журнале Advanced Science, открывает новые горизонты в области медицины. Хотя предстоит ещё много работы, учёные надеются, что их открытие приведёт к созданию более эффективных и менее вредных методов борьбы с онкологическими заболеваниями.