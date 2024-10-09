Ученые нашли отличие в нейронах детей с аутизмом

Некоторые области со сниженной плотностью нейронов ответственны за такие функции, как память, обучение, логическое мышление и решение задач. Также исследователи обнаружили, что в других зонах, например, в миндалевидном теле мозга, количество нейронов при аутизме было повышено. Миндалевидное тело играет ключевую роль в формировании эмоций.