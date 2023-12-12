Ученые нашли оптимальную продолжительность рабочей недели для пожилых

Длительность рабочей недели у пожилых граждан в возрасте старше 55 лет не должна превышать 35 часов, в противном случае возрастает риск проявления депрессии. К такому выводу пришли исследователи из южнокорейского национального университета Сеула.

К исследовательской работе привлекли более 5,7 тыс. добровольцев старше 55 лет. Ученые хотели выяснить, как трудовая деятельность и иная занятость влияет на здоровое старение.

Известно, что психическое здоровье у работающих пожилых и тех, кто регулярно общается с друзьями и близкими, участвует в общественных мероприятиях, оказывается выше, чем у затворников.

Тем не менее, пожилым людям нежелательно работать больше 35 часов в неделю из-за более высокой вероятности возникновения симптомов депрессии.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что к 2025 году пенсионеры будут составлять более четверти населения страны.