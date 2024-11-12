Ученые нашли один из древнейших живых организмов на Земле. Ему тысячи лет

Чтобы определить возраст Пандо, исследователи проанализировали сотни образцов его корней, листьев и коры, собранных на площади 43 га (именно столько занимает одно дерево). Они также провели секвенирование ДНК и обнаружили около 4 тыс. различных генетических изменений в образцах. Дерево-роща Пандо сохраняет свой геном практически без изменений, потому что размножается клонированием. Это значит, что его ДНК не смешивается с другими видами и дерево может воспроизводить только свои собственные копии, которые остаются связаны общей корневой системой.