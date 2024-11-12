Ученые нашли один из древнейших живых организмов на Земле. Ему тысячи лет

Американские ученые нашли один из самых древних живых организмов в мире. Им оказалось дерево Пандо — уникальный клональный лес из тополя осинообразного в штате Юта (США). Этому гигантскому организму может быть от 16 тыс. до 80 тыс. лет. Ученые считают, что лес начал расти из одного саженца задолго до последнего ледникового периода. Препринт исследования опубликован на портале BioRxiv, о нем сообщает портал Science Alert.
Особенность Пандо заключается в том, что оно представляет собой лес из 47 тыс. деревьев, объединенных единой корневой системой. С виду кажется, что это отдельные деревья, но все они представляют собой единый организм, связанный под землей.
Чтобы определить возраст Пандо, исследователи проанализировали сотни образцов его корней, листьев и коры, собранных на площади 43 га (именно столько занимает одно дерево). Они также провели секвенирование ДНК и обнаружили около 4 тыс. различных генетических изменений в образцах. Дерево-роща Пандо сохраняет свой геном практически без изменений, потому что размножается клонированием. Это значит, что его ДНК не смешивается с другими видами и дерево может воспроизводить только свои собственные копии, которые остаются связаны общей корневой системой.
Пандо — не единственный клональный организм. У берегов острова Форментера в Средиземном море (Испания) растет морская трава Posidonia oceanica, возраст которой, по некоторым оценкам, может достигать 200 тыс. лет.
Ученые предполагают, что скоро Пандо может распасться на три отдельных организма. Более того, лес постепенно уничтожают люди и животные, поэтому со временем ему все труднее давать новые стебли. Ученые надеются, что дерево-роща будет спасено и продолжит расти еще многие тысячелетия.