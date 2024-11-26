Ученые нашли новый важный фактор быстрого нагрева Арктики

Согласно распространенной точке зрения, более высокие температуры в Арктике приводят к тому, что облака региона накапливают больше жидких капель и меньше ледяных кристаллов. Облака становятся толще, долговечнее и с большей вероятностью отражают солнечный свет. В результате это должно охлаждать регион летом.