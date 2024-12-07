Ученые нашли новый способ создания микроэлектроники

Технология использует жидкие металлические частицы. Они помещаются рядом с формой, а сверху заливается раствор, содержащий молекулы-лиганды. Лиганды взаимодействуют с ионами металла, формируя сложные структуры. Жидкость испаряется, уплотняя их, а последующий нагрев превращает в полупроводниковые металлические оксиды, покрытые графеном.