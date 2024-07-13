Ученые нашли новый способ повысить стрессоустойчивость

Участников попросили выделить 15 минут в неделю, чтобы описать на бумаге свои воспоминания о тяжелых ситуациях, возникших за последние семь дней. Одна группа священников размышляла о трудностях, которые удалось успешно преодолеть, другая — о том, с чем справиться не получилось, а третья — просто описывала стрессовое событие. Эксперимент длился пять недель.