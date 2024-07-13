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Ученые нашли новый способ повысить стрессоустойчивость

Чтобы легче справляться со стрессом, психологи советуют вести личный дневник. А ученые доказали, что это не только снижает страдания, но и надолго повышает стрессоустойчивость.

Чтобы пережить негативные эмоции и успокоиться, многие используют дыхательные практики или привычные успокаивающие ритуалы. Недавние исследования показали, что личный дневник также помогает справиться со стрессом. Ученые из Университета Маккуори (Австралия) рассмотрели разные техники его ведения и сравнили их эффективность. Работа опубликована в журнале Stress & Health.

В исследовании участвовали 254 священнослужителя. Ученые выбрали именно эту группу людей, так как работа в церкви связана с большой эмоциональной нагрузкой. Например, они сталкиваются с чужой болью утраты и зачастую не разграничивают личную и профессиональную жизнь.

Участников попросили выделить 15 минут в неделю, чтобы описать на бумаге свои воспоминания о тяжелых ситуациях, возникших за последние семь дней. Одна группа священников размышляла о трудностях, которые удалось успешно преодолеть, другая — о том, с чем справиться не получилось, а третья — просто описывала стрессовое событие. Эксперимент длился пять недель.

Оказалось, что саморефлексирование, то есть анализ своего поведения, оказалось эффективнее, чем просто описание негативных событий. А размышления об успешном преодолении трудностей дали результаты в долгосрочной перспективе. По словам участников, такая методика помогла сохранить стрессоустойчивость и жизнерадостный настрой даже через полгода.

Ученые объясняют результаты тем, что размышления о собственных успешных действиях помогают человеку сохранить веру в свои силы.

Тем, кто хочет провести анализ стрессовых ситуаций в личном дневнике, авторы исследования советуют отвечать на следующие вопросы:

  1. Что случилось?
  2. Как я отреагировал и попытался справиться с ситуацией?
  3. Каковы мои цели в этой ситуации?
  4. Приближает ли меня то, что я делаю, к моим целям?
  5. Что бы я сделал снова, чтобы справиться с подобной ситуацией?
  6. Что еще я мог бы попробовать в следующий раз?
  7. Куда я могу обратиться за советом?

Специалисты отмечают, что важно отметить, что именно помогло пройти через трудности. Когда человек точно знает, какие практики приносят ему пользу, будет легче сориентироваться и поддержать себя в стрессовой ситуации.

Уменьшить стресс может помочь не только дневник, но и написание историй. Так, психологи выяснили, что фанфики облегчают страдания после пережитых травматичных ситуаций.

Анна Морозова