Ученые нашли новый способ избавиться от джетлага

Американские ученые из Дьюкского и Калифорнийского университетов открыли метод регулировки циркадных ритмов организма человека. В перспективе это может проложить путь к лечению расстройств, связанных со сбоями биологических часов. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).