Ученые нашли новый способ избавиться от джетлага

Специалисты считают, что воздействие на белок сможет избавить человека от синдрома быстрой смены часовых поясов, также известного как джетлаг. Он возникает при рассогласовании циркадного ритма человека с естественным суточным циклом и обычно возникает при авиаперелетах на большие расстояния. Джетлаг проявляется в виде чувства усталости, повышенной раздражительности и нарушений режима сна.