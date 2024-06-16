Ученые нашли новый негативный эффект от лишения сна для функций мозга

Участники также допустили больше ошибок, определив целевые числа в неправильном порядке во время лишения сна, особенно в интервалах до 400 миллисекунд. Такое увеличение количества изменений порядка предполагает, что лишение сна продлевает период, в течение которого мозг интегрирует множество стимулов, что приводит к спутанности сознания.

Концентрация вернулась в норму после того, как добровольцам дали отдохнуть в течение двух следующих суток без ограничений по времени сна.