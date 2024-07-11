Ученые нашли новую причину психических заболеваний

Многие исследования выявляли связь бедности и проблем со здоровьем. Так, низкий доход говорит о невозможности человека правильно питаться и получить доступ к более лучшей медицине. Однако теперь европейские ученые выяснили, что бедность является причиной одних психических заболеваний и следствием других. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour.
Специалисты изучили данные о персональном доходе, доходе домохозяйств, уровне социальной депривации и уровне когнитивных способностей полумиллиона добровольцев. Из ранее опубликованных исследований были взяты результаты полногеномного поиска ассоциаций для девяти распространенных психических заболеваний: синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), нервной анорексии и шизофрении, а также расстройств — тревожного, биполярного (БАР), большого депрессивного (БДР), обсессивно-компульствного (ОКР), посттравматического стрессового (ПТСР) и аутистического спектра (РАС).
Оказалось, что низкий доход не связан с аутизмом и БАР, однако он является причиной повышенного риска тревожного расстройства, БДР и ПТСР, а также сниженного риска ОКР и анорексии. Также выяснилось, что бедность особенно сильно влияет на развитие таких заболеваний, как шизофрения и СДВГ.
Авторы научной работы подчеркнули: то, что геномные варианты, ассоциируемые с бедностью или психическими расстройствами, могут передаваться по наследству, вовсе не означает, что эти проблемы генетически предопределены. Результаты исследования, наоборот, показывают, что если бороться с низкими доходами населения, то можно избежать ухудшения ментального здоровья людей в будущем.
Исследователи также подчеркнули, что выявление причинно-следственных связей бедности с психическими заболеваниями не входило в цели исследования. Предположительно, у людей с психическими расстройствами может быть значительно снижена работоспособность, из-за чего доход падает.
Ранее ученые рассказали, что психические травмы могут передаваться по наследству.
Анна Морозова