Ученые нашли новую причину психических заболеваний

Оказалось, что низкий доход не связан с аутизмом и БАР, однако он является причиной повышенного риска тревожного расстройства, БДР и ПТСР, а также сниженного риска ОКР и анорексии. Также выяснилось, что бедность особенно сильно влияет на развитие таких заболеваний, как шизофрения и СДВГ.