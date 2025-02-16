Ученые нашли новое возможное пристанище для обитаемых планет

Оказалось, что планета у белого карлика, несмотря на меньшее количество облаков на дневной стороне, сохраняет больше тепла благодаря быстрому вращению (10 часов против 155 дней у Kepler-62). Это создает более теплые и стабильные условия для потенциальной жизни.