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Ученые нашли новое возможное пристанище для обитаемых планет

Американские астрономы из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что белые карлики — звезды, завершившие свой жизненный цикл, — могут обеспечивать условия для жизни на экзопланетах.

Источник: Газета.Ру

Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Команда под руководством Аомавы Шилдс использовала трехмерную климатическую модель для сравнения экзопланет у белого карлика и звезды Kepler-62, похожей на Солнце. Kepler-62 находится в созвездии Лиры примерно в 1200 световых годах от Земли.

Оказалось, что планета у белого карлика, несмотря на меньшее количество облаков на дневной стороне, сохраняет больше тепла благодаря быстрому вращению (10 часов против 155 дней у Kepler-62). Это создает более теплые и стабильные условия для потенциальной жизни.

Шилдс отметила, что зона обитаемости белых карликов находится ближе к звезде, что делает их экзопланеты уникальными.

Хотя такие планеты, вероятно, находятся в синхронном вращении (одна сторона всегда обращена к звезде), их быстрое вращение предотвращает чрезмерное охлаждение, характерное для планет у звезд типа Kepler-62.

Это открытие расширяет горизонты поиска обитаемых миров. С появлением новых инструментов, таких как космический телескоп «Джеймса Уэбб», ученые смогут изучать атмосферы экзопланет у белых карликов, что может привести к новым открытиям в астробиологии.