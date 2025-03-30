Ученые нашли необычного «поросенка Барби» на дне Тихого океана

Также стало известно, что исследовательская группа, погрузившаяся на дно Тихого океана на борту судна «Наутилус», обнаружила дорогу, выложенную желтым кирпичом. Ученые в шутку предположили, что этот путь может вести в Атлантиду или страну Оз из сказок Александра Волкова об Изумрудном городе.