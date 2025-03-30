Ученые нашли необычного «поросенка Барби» на дне Тихого океана

Особое внимание привлекли прозрачный морской огурец «уникумбер» и розовый «поросенок Барби» со странными ножками, похожими на сосиски. Также на глубине около пяти тысяч метров было замечено редкое позвоночное — крысохвостая рыба, одно из немногих позвоночных существ, выживающих в таких экстремальных условиях.
Многие из найденных видов открываются впервые. Некоторые виды уже известны, но не описаны детально из-за отсутствия образцов.
Регион Кларион-Клиппертон изобилует залежами редких металлов, таких как кобальт, никель и марганец, используемых в производстве электротранспорта и «зеленой» энергетике. Ученые надеются, что открытие новых видов привлечет внимание к хрупкой экосистеме этой области и поможет сохранить уникальное биоразнообразие, сообщает IFLScince.
Также стало известно, что исследовательская группа, погрузившаяся на дно Тихого океана на борту судна «Наутилус», обнаружила дорогу, выложенную желтым кирпичом. Ученые в шутку предположили, что этот путь может вести в Атлантиду или страну Оз из сказок Александра Волкова об Изумрудном городе.