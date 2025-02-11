Ученые нашли нейроны, сигнализирующие, что пора перестать есть

Так, ученые Колумбийского университета в США выявили в мозге мышей специализированные нейроны, подающие сигнал о прекращении приема пищи. Они находятся в стволе мозга — древнейшей его части, сохранившейся у всех позвоночных. Работа ученых опубликована в журнале Cell.
По словам одного из авторов исследования, доктора Александра Нектоу, обычно нейроны ограничиваются восприятием вкуса, ощущением наполненности желудка или анализом питательных веществ. Обнаруженные учеными клетки интегрируют все эти данные и многое другое.
Специалисты из Колумбийского университета применили инновационный метод молекулярного профилирования отдельных клеток. С его помощью можно детально изучить структуру мозга и различать клеточные типы, которые раньше не могли идентифицировать.
Ученые анализировали участок мозга, отвечающий за обработку сложных сигналов. В итоге они обнаружили неизвестные ранее клетки, которые напоминали нейроны, регулирующие аппетит. Исследователи решили выяснить, как эти клетки влияют на пищевое поведение. Для этого они модифицировали их так, чтобы можно было управлять их активностью с помощью света.
При включении нейронов мыши начинали есть небольшими порциями. От интенсивности активации зависело, насколько быстро животные прекращали трапезу. Ученые также изучили, как гормоны и другие нервные цепи влияют на эти нейроны. Оказалось, что их активность подавляется гормоном, стимулирующим аппетит, и усиливается под действием агонистов GLP-1. Это препараты, которые часто используют для лечения диабета и ожирения. Причем эти клетки отслеживают каждый укус. Они улавливают запах и вид еды, позволяют ощутить ее во рту и желудке, анализируют сигналы кишечных гормонов, выделяющихся при приеме пищи.
«Собирая всю эту информацию, нейроны принимают решение о том, что пора прекратить есть», — пояснил доктор Нектоу.
Пока эти клетки обнаружены только у мышей. Однако расположение нейронов в стволе мозга, одинаковом у всех позвоночных, говорит о том, что они наверняка есть и у человека. Таким образом, работа исследователей открывает новые перспективы в борьбе с ожирением.
Если вам часто кажется, что вы едите больше, чем нужно, обратите внимание на продукты, от которых невозможно потолстеть. В них почти нет калорий, поэтому они не приводят к набору веса. Более того, в некоторых случаях организму приходится тратить на их переваривание дополнительные калории.