Ученые нашли нейроны, сигнализирующие, что пора перестать есть

При включении нейронов мыши начинали есть небольшими порциями. От интенсивности активации зависело, насколько быстро животные прекращали трапезу. Ученые также изучили, как гормоны и другие нервные цепи влияют на эти нейроны. Оказалось, что их активность подавляется гормоном, стимулирующим аппетит, и усиливается под действием агонистов GLP-1. Это препараты, которые часто используют для лечения диабета и ожирения. Причем эти клетки отслеживают каждый укус. Они улавливают запах и вид еды, позволяют ощутить ее во рту и желудке, анализируют сигналы кишечных гормонов, выделяющихся при приеме пищи.