Ученые нашли научное объяснение чуду Иисуса Христа с рыбой в Новом Завете

Израильские ученые предложили научное обоснование одному из чудес Иисуса Христа. Речь о моменте, в котором (согласно Новому Завету), Иисус Христос сделал так, чтобы сети отчаявшихся рыбаков внезапно оказались полны улова. Исследование опубликовано в научном журнале Water Resources Research (WRR).
Это событие, как упоминается в тексте, случилось на Геннисаретском озере. Группа исследователей предположила — все дело в сильном ветре, который вызывает подъем более низких, бедных кислородом уровней воды на поверхность и приводит к удушью рыбы.
Научное объяснение привели в совместной работе эксперты Лимнологической лаборатории Кинерет (Израиль), Университета Гриффита (Австралия) и Института почвенных, водных и экологических наук (Израиль).
Команда изучила глубины озера Кинерет с помощью датчиков температуры и устройств для измерения уровня кислорода в водоеме. Также изучили скорость и направления ветра. По мнению ученых, чтобы случилось чудо, подобное тому, что описано в Евангелие, должен совпасть целый ряд природных факторов, начиная от времени года и заканчивая атмосферными обстоятельствами.
«Когда дует сильный западный ветер, он выталкивает верхний теплый слой воды с запада озера на восток, где он накапливается, давя на существующую воду. На западе озера вода из нижнего слоя поднимается. Таким образом, в воде создаются колебания, называемые внутренними волнами», — привело израильское издание Times of Israel слова одной из авторов работы Яэль Амитай.
Исследователи отмечают, что озеро Кинерет имеет естественную стратификацию — здесь холодный нижний уровень с низким содержанием кислорода и верхний, более теплый, богатый кислородом слой, где обитает рыба. Когда происходит подъем нижнего слоя воды наверх, рыба начинает задыхаться из-за нехватки кислорода. То есть сильные ветра лишают кислорода тот слой, где обитает живность. Рыба гибнет и ее легко можно достать из водоема.
Массовая гибель рыбы от удушья нечасто, но регистрируется на этом озере и в современности. Такие случаи были в 1990-х годах, а также в 2007, 2012 и 2023 годах. По мнению ученых, аналогичные события могли происходить на озере во времена Иисуса Христа, что и стало основой для чудесного явления.
Ранее ученые Австрийской академии наук обнаружили давно утерянный алтарь на месте, где, по преданию, был похоронен и воскрес Иисус Христос. Находка была сделана в храме Гроба Господня за массивной каменной плитой. Многочисленные туристы на протяжении многих лет оставляли на этой плите записи и граффити. Возможно, именно поэтому сама плита долгое время оставалась незамеченной. Храм Гроба Господня ежегодно посещают около 4 млн человек. Он считается местом погребения и воскресения Иисуса Христа.