Ученые нашли научное объяснение чуду Иисуса Христа с рыбой в Новом Завете

Ранее ученые Австрийской академии наук обнаружили давно утерянный алтарь на месте, где, по преданию, был похоронен и воскрес Иисус Христос. Находка была сделана в храме Гроба Господня за массивной каменной плитой. Многочисленные туристы на протяжении многих лет оставляли на этой плите записи и граффити. Возможно, именно поэтому сама плита долгое время оставалась незамеченной. Храм Гроба Господня ежегодно посещают около 4 млн человек. Он считается местом погребения и воскресения Иисуса Христа.