Ученые нашли на Кубе самого большого и мохнатого тарантула в своем роде

Например, лапы взрослых самцов Trichopelma grande имели характерные кисточки из шерсти на лапах. Такие детали обычно наблюдаются у древесных пауков и крайне необычно для наземных видов. Однако открытые тарантулы не живут на деревьях, предпочитая рыть норы в земле, что соответствует типичному поведению рода Trichopelma.