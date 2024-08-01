Ученые нашли на древних рисунках в Амазонии птиц и оленей

Ученые из Эксетерского университета (Англия) 3223 рисунка людей и животных, которые были обнаружены в тропических лесах Амазонии скальном массиве Серрания-де-ла-Линдоза на территории Колумбии. Оказалось, что первые люди, ступившие в этот регион, встретили множество неизвестных им животных. Исследование опубликовано в журнале Journal of Anthropological Archaeology.
Специалистам было сложно изучать наскальные рисунки в лесах Амазонии из-за труднодоступного рельефа и политической нестабильности в регионе.
Согласно исследованию, на 58% рисунков были объекты из реального мира, а не просто геометрические фигуры и абстракции. Причем по большей части изображались животные, а не люди.
Ученые идентифицировали 22 вида животных, в том числе птиц, ящериц, оленей, черепах, тапиров, змей, кайманов и крокодилов. Также были обнаружены изображения рыб и сцены рыбалки.
По словам исследователей, удивительным оказалось отсутствие на рисунках ягуаров, хотя они играли важную роль в поздних цивилизациях Амазонки. Пока что неизвестно, почему их не изображали. Ученые предполагают, что это из-за того, что раньше рисовать хищников считалось неуважением к ним.
Специалисты считают, что изображения животных показывают, что они для людей служили не только источниками пищи, но и были почитаемыми существами.
Ранее ученые расказали, когда первые люди заселили Амазонку.
Анна Морозова