Ученые нашли на древних рисунках в Амазонии птиц и оленей

По словам исследователей, удивительным оказалось отсутствие на рисунках ягуаров, хотя они играли важную роль в поздних цивилизациях Амазонки. Пока что неизвестно, почему их не изображали. Ученые предполагают, что это из-за того, что раньше рисовать хищников считалось неуважением к ним.