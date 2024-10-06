Ученые нашли на дне Атлантики гигантский кратер от удара астероида

Исследователи отметили, что кратер Надир образовался примерно в то же время, что и 180-километровый кратер Чикшулуб у берегов полуострова Юкатан в Мексике. Чикшулуб возник после столкновения Земли с 10-километровым метеоритом, что привело к глобальному вымиранию динозавров и большинства других форм жизни на Земле.