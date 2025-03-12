Ученые нашли млекопитающее, способное омолаживать себя в спячке

Во время ежегодной спячки, которая длится до семи месяцев, лемуры впадают в состояние анабиоза. Их метаболизм замедляется, частота сердечных сокращений падает до восьми ударов в минуту, а дыхание становится редким. В этот период теломеры лемуров не только не укорачиваются, но и удлиняются, что временно возвращает клетки в более молодое состояние.