Ученые нашли крупнейшую доисторическую плотоядную птицу

Форорацидов называют «ужасными птицами» из-за их гигантских размеров и пищевых привычек — доисторические существа имели приспособленные для бега конечности и в основном питались другими животными. Кость, найденная учеными, принадлежала существу высотой до трех метров, а это на 20 процентов больше размеров известных форорацидов.