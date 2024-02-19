Ученые нашли и показали розовых броненосцев

На сегодняшний день существует более 20 видов броненосцев, однако среди них есть тот, который сильно выделяется на фоне остальных. Плащеносный броненосец — самый маленький, к тому же розовый малыш, покрытый белым мехом. Как отмечает IFL Science, недавние исследования показали, что он вдобавок ко всему имеет двойной слой кожи. Такая особенность не встречалась ранее у млекопитающих.
Исследование показало, что наружный слой, содержащий ороговевшие чешуйки и остеодермы (окостенения, располагающиеся и растущие в мезодермальном слое кожи у некоторых позвоночных животных), действует как мантия. Она позволила животным перейти из наземного образа жизни к подземному и приспособиться к узким каменным коридорам.
Мариэлла Суперина, председатель группы специалистов по муравьедам, ленивцам и броненосцам Международного союза охраны природы, соавтор статьи и одна из немногих счастливиц, которым удалось поймать и изучить этот вид, поделилась несколькими интересными фактами о млекопитающих, которые они открыли во время работы над исследованием.
- Большинство розовых броненосцев были найдены в феврале или марте. Ученые считают, что в это время молодняк (в основном — самцы) покидают семью и начинают самостоятельную жизнь.
- Молодые особи обычно весят от 70 до 80 граммов и умещаются на ладони.
- Их шелковистый белый мех очень мягкий, а по сравнению с другими броненосцами их спинная броня чрезвычайно гибкая и нежная.
- Они могут кричать, когда напуганы. Млекопитающие настолько громкие, что их слышно из-под земли.
- Плащеносные броненосцы могут жить под землей, но на ней — нет. Они ходят на кончиках длинных передних лап, а задние ноги у них повернуты внутрь, что придает им устойчивость при копании, но не очень практично при ходьбе.
- Этот вид способен ходить, точнее — ковылять. Обычно броненосцы проходят всего пару метров над землей, а затем снова закапываются в песок.
- Розовые броненосцы — очень нежные животные, которые обычно не выживают более восьми дней под присмотром человека. Срок увеличивается при правильном подборе субстрата и диеты.
- Процесс восприятия запахов млекопитающих затрагивает почти две трети их мозга. Для сравнения человеку нужно всего 2%.
- Они используют свой панцирь для терморегуляции; цвет панциря меняется от бледно-розового в холоде до интенсивно-розового в жару.
- Кончик хвоста имеет ромбовидную форму, и броненосцы используют его как «пятую ногу», когда стоят на задних лапах.
Недавно мы раскрыли секрет, зачем большеухой лисе такие уши.
Олеся Маевская