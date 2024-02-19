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Ученые нашли и показали розовых броненосцев

А также рассказали, чем примечательны эти удивительные млекопитающие.

На сегодняшний день существует более 20 видов броненосцев, однако среди них есть тот, который сильно выделяется на фоне остальных. Плащеносный броненосец — самый маленький, к тому же розовый малыш, покрытый белым мехом. Как отмечает IFL Science, недавние исследования показали, что он вдобавок ко всему имеет двойной слой кожи. Такая особенность не встречалась ранее у млекопитающих.

Исследование показало, что наружный слой, содержащий ороговевшие чешуйки и остеодермы (окостенения, располагающиеся и растущие в мезодермальном слое кожи у некоторых позвоночных животных), действует как мантия. Она позволила животным перейти из наземного образа жизни к подземному и приспособиться к узким каменным коридорам.

Мариэлла Суперина, председатель группы специалистов по муравьедам, ленивцам и броненосцам Международного союза охраны природы, соавтор статьи и одна из немногих счастливиц, которым удалось поймать и изучить этот вид, поделилась несколькими интересными фактами о млекопитающих, которые они открыли во время работы над исследованием.

  1. Большинство розовых броненосцев были найдены в феврале или марте. Ученые считают, что в это время молодняк (в основном — самцы) покидают семью и начинают самостоятельную жизнь.
  2. Молодые особи обычно весят от 70 до 80 граммов и умещаются на ладони.
  3. Их шелковистый белый мех очень мягкий, а по сравнению с другими броненосцами их спинная броня чрезвычайно гибкая и нежная.
  4. Они могут кричать, когда напуганы. Млекопитающие настолько громкие, что их слышно из-под земли.
  5. Плащеносные броненосцы могут жить под землей, но на ней — нет. Они ходят на кончиках длинных передних лап, а задние ноги у них повернуты внутрь, что придает им устойчивость при копании, но не очень практично при ходьбе.
  6. Этот вид способен ходить, точнее — ковылять. Обычно броненосцы проходят всего пару метров над землей, а затем снова закапываются в песок.
  7. Розовые броненосцы — очень нежные животные, которые обычно не выживают более восьми дней под присмотром человека. Срок увеличивается при правильном подборе субстрата и диеты.
  8. Процесс восприятия запахов млекопитающих затрагивает почти две трети их мозга. Для сравнения человеку нужно всего 2%.
  9. Они используют свой панцирь для терморегуляции; цвет панциря меняется от бледно-розового в холоде до интенсивно-розового в жару.
  10. Кончик хвоста имеет ромбовидную форму, и броненосцы используют его как «пятую ногу», когда стоят на задних лапах.

Недавно мы раскрыли секрет, зачем большеухой лисе такие уши.

Олеся Маевская