Ученые нашли и показали розовых броненосцев

На сегодняшний день существует более 20 видов броненосцев, однако среди них есть тот, который сильно выделяется на фоне остальных. Плащеносный броненосец — самый маленький, к тому же розовый малыш, покрытый белым мехом. Как отмечает IFL Science, недавние исследования показали, что он вдобавок ко всему имеет двойной слой кожи. Такая особенность не встречалась ранее у млекопитающих.