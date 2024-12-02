Ученые нашли гуманную альтернативу испытаниям лекарств на животных

«Тестирование на животных не всегда служит хорошим предиктором реакции человека на препарат, поэтому необходимо разработать более реалистичный механизм тестирования на людях, и микрососуды будут его ключевым аспектом», — отметил соавтор исследования, профессор Уильям Шоу из Университета Стратклайда в Великобритании.