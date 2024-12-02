Ученые нашли гуманную альтернативу испытаниям лекарств на животных

В перспективе это поможет отказаться от использования животных для тестирования лекарств. Исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie (AnCh).
Новый метод, получивший название PRINCESS (стратегия печати вживленных клеток), использует в качестве биосмазки особый тип ДНК-гидрогеля, что позволяет успешно напечатать самую маленькую на сегодня микрососудистую сеть диаметром до 70 микрометров (мкм), что тоньше человеческого волоса (80−110 мкм).
По словам авторов разработки, внедрение их модели обусловлено не только соображениями гуманности, но более высокой эффективностью и точностью исследований.
«Тестирование на животных не всегда служит хорошим предиктором реакции человека на препарат, поэтому необходимо разработать более реалистичный механизм тестирования на людях, и микрососуды будут его ключевым аспектом», — отметил соавтор исследования, профессор Уильям Шоу из Университета Стратклайда в Великобритании.
Специалисты считают, что их открытие также позволит добиться прорывов в регенеративной медицине.