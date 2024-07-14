Ученые нашли гормон для укрепления костей

Авторы новой работы ранее выяснили, что у самок мышей выключение особой молекулы в клетках мозга приводит к значительному упрочнению костей. Они подозревали, что за это отвечает гормон в крови, но могли найти его. Теперь ученые выяснили, что укреплял кости гормон CCN3. Без него кормящие мыши теряли костную массу, а их детеныши худели.