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Ученые нашли гормон для укрепления костей

Во время кормления грудью женщины теряют много кальция, но при этом их кости не становятся менее прочными.

Источник: Depositphotos

В новом исследовании ученые выяснили, что их защищает гормон CCN3. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Авторы новой работы ранее выяснили, что у самок мышей выключение особой молекулы в клетках мозга приводит к значительному упрочнению костей. Они подозревали, что за это отвечает гормон в крови, но могли найти его. Теперь ученые выяснили, что укреплял кости гормон CCN3. Без него кормящие мыши теряли костную массу, а их детеныши худели.

Авторы переименовали CCN3 в материнский гормон мозга (MBH). Его введение самкам и самцам мышей различных возрастов приводило к укреплению костей. У особенно пожилых мышей костная масса могла удвоиться, причем кости были гораздо прочнее обычных. Также у них лучше заживали переломы. Как выяснили ученые, гормон влиял на стволовые клетки в костях.

Более 200 миллионов человек во всем мире страдают остеопорозом — серьезным истончением костей, которое может привести к многочисленным переломам. Женщины подвергаются особенно высокому риску развития остеопороза после менопаузы из-за снижения уровня полового гормона эстрогена, который способствует формированию костей.