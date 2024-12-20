Ученые нашли глаза у водорослей

Результаты доказали, что чувствительные рецепторы фитохромы в геноме диатомей позволяют им ощущать изменения светового спектра. Это помогает микроводорослям определять вертикальное положение в водной толще, что особенно важно в регионах с интенсивным водным перемешиванием (к примеру, в полярных широтах). Кроме того, фитохромы помогают водорослям ориентироваться в сезонных изменениях, таких как продолжительность светового дня.