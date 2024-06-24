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Ученые нашли экологичное применение микробам

Микробы могут помочь в определении допустимого уровня техногенного воздействия на окружающую среду. К такому выводу пришли ученые из Вятского государственного университета (ВятГУ), исследование которых опубликовано в журнале Contemporary Problems of Ecology.

Источник: CDC

По мнению биологов, обитающие в почве микроорганизмы играют важную роль в поддержании стабильности экосистемы. Однако они не всегда могут справиться с техногенным давлением, которое изменяет состав, разнообразие, соотношение групп и характер жизнедеятельности микробов.

Исследование показало, что микроорганизмы на свалке, где 12 лет назад были захоронены химические отходы, засыпанные песком, глиной, известью и гипсом, отличаются от тех, которые обитают в «чистой» почве ближайшего заповедника.

Кроме того, в молодых техногенных почвах соотношение разных групп микроорганизмов также отличается от обнаруженных в природном грунте. Ученые считают, что эти изменения могут стать индикатором техногенного загрязнения среды и помочь выявлять негативные тенденции.

Ранее ученые из Университета Реддинга нашли способ восстановить природу в карьерах. Они выпустили руководство, которое поможет сократить вред для природы от добычи полезных ископаемых.