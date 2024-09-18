Ученые нашли два новых текста Еврипида

Оказывается, новыми произведениями могут впечатлять не только современные, но и древние авторы. Например, у великого классика древности Еврипида теперь, судя по всему, на два произведения больше. Неожиданную находку совершили два сотрудника Университета Колорадо в Боулдере. Историю находки рассказал научно-популярный сайт La Brújula Verde.
В ноябре 2022 года египетский археолог Басем Гехад, сотрудник Министерства по делам древностей Египта, попросил профессора Колорадского университета Ивону Трнку-Амрейн помочь ему с опознанием документа.
Вывозить ценности из Египта запрещено, поэтому Ивона работала с цифровыми копиями папируса, но быстро установила, что на них написана пьеса — скорее всего, трагедия. Сверившись с Thesaurus Linguae Graecae, архивом всех известных человечеству древнегреческих текстов, Ивоне удалось установить авторство пьесы — текст вышел из-под пера одного из мастеров античных трагедий, Еврипида. Древнегреческий драматург создал около 90 произведений, но до нас дошло всего 18.
С помощью своего научного руководителя, профессора классической литературы Джона Гиберта, специализирующегося на творчестве Еврипида, Ивоне удалось подтвердить свои подозрения — ученые обнаружили отрывки из двух разных трагедий, «Полиида» и «Ино».
Всего на свитке написано 98 строк, из которых 22 уже были известны исследователям, а все остальные были найдены впервые.
«Полиида» пересказывает Критский миф о царе Миносе и царице Пасифае, которые пытаются воскресить своего сына Главка. В новом отрывке Минос и провидица Полиида обсуждают, насколько нравственно воскрешать мертвых.
«Ино» была одной из самых известных пьес при жизни автора. Профессор Гиберт объяснил, что ее фрагменты были высечены даже на скалах в Армении (впрочем, в ходе вооруженных конфликтов последних ста лет надписи были утеряны). Она рассказывает о злой мачехе, которая стремится убить детей мужа, царя, от первого брака. Точнее, так считалось до сих пор. Из нового фрагмента стало ясно, что детей стремится убить третья жена царя, а Ино — лишь жертва. Обманом она заставляет третью жену убить собственных детей вместо чужих, на чем произведение заканчивается.
Безусловно, потребуется дальнейшее исследование текстов, чтобы точно убедиться в их авторстве, поскольку Еврипида от современности отделяет не одна тысяча лет — но двое сотрудников Университета Колорадо уверены, что смогут отстоять свою точку зрения.
Петербургский филолог Всеволод Зельченко объяснил газете «Бумага», почему это важно — ведь из всех драматургов древности важнейшим для нынешнего театра является именно Еврипид: «Именно Еврипид впервые сделал основой драматического конфликта любовь, отношения поколений в семье, социальное и имущественное неравенство: теперь эти темы для нас привычны. Всему этому у него учился Менандр, у Менандра — Теренций, а у Теренция — “мещанская драма” Нового времени, ставшая современным мейнстримом».