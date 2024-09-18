Ученые нашли два новых текста Еврипида

«Ино» была одной из самых известных пьес при жизни автора. Профессор Гиберт объяснил, что ее фрагменты были высечены даже на скалах в Армении (впрочем, в ходе вооруженных конфликтов последних ста лет надписи были утеряны). Она рассказывает о злой мачехе, которая стремится убить детей мужа, царя, от первого брака. Точнее, так считалось до сих пор. Из нового фрагмента стало ясно, что детей стремится убить третья жена царя, а Ино — лишь жертва. Обманом она заставляет третью жену убить собственных детей вместо чужих, на чем произведение заканчивается.