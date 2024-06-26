Ученые нашли древнейшие действующие термитники на Земле

Команда провела химический анализ термитников и охарактеризовала процессы, которые переносят атмосферный углерод в эти постройки. Они обнаружили, что, собирая органические материалы и принося их в свои гнезда, термиты разрыхляют грунт и облегчают проникновение воды. Затем микробы в почве затем преобразуют запасы углерода в карбонат кальция.