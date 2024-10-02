Ученые нашли 33 «темных пятна» на планете с тысячами неизвестных растений

Чтобы выявить зоны, в которых могут быть обнаружены новые виды растений, команда британских исследователей изучила районы с наибольшим биоразнообразием в мире. В результате исследования были выделены 33 зоны, наиболее перспективные для дальнейших ботанических экспедиций. Из них 22 находятся в Азии, включая такие регионы, как Суматра и Вьетнам. В Африке были обозначены Мадагаскар и Капская провинция в ЮАР. В Южной Америке — к таким зонам отнесли Колумбию, Перу и юго-восточную Бразилию.