Ученые нашли 33 «темных пятна» на планете с тысячами неизвестных растений

Исследователи из Королевских ботанических садов Кью выявили 33 области по всему миру, где могут находиться не менее 100 тыс. неизвестных видов растений, сообщает The Guardian.
Чтобы выявить зоны, в которых могут быть обнаружены новые виды растений, команда британских исследователей изучила районы с наибольшим биоразнообразием в мире. В результате исследования были выделены 33 зоны, наиболее перспективные для дальнейших ботанических экспедиций. Из них 22 находятся в Азии, включая такие регионы, как Суматра и Вьетнам. В Африке были обозначены Мадагаскар и Капская провинция в ЮАР. В Южной Америке — к таким зонам отнесли Колумбию, Перу и юго-восточную Бразилию.
При этом анализ показал, что три четверти всех неописанных растений, скорее всего, находятся под угрозой исчезновения. Исследователи полагают, что многие неоткрытые виды могут стать ключом к будущим открытиям — в частности, к новым лекарствам. Из описанных растений под угрозой исчезновения находятся 40−45% видов.
Ведущий автор исследования, доктор Сэмюэл Пиронон, отметил, что сохранение биоразнообразия требует четкого понимания того, какие именно виды необходимо защищать и где они находятся. Он призвал жителей обозначенных территорий обращать внимание на неизвестные виды, фотографировать их и отправлять ученым.
Результаты исследования будут представлены на конференции ООН Cop16, которая будет посвящена биоразнообразию растений. Саммит пройдет в городе Кали (Колумбия) с 21 октября по 1 ноября.
Ранее стало известно, что более половины видов деревьев в Королевском ботаническом саду Кью могут погибнуть из-за изменения климата. Значительная часть посадок в саду была произведена более 100 лет назад, когда грядущие климатические изменения не принимались в расчет. Предполагалось, что климат в этом регионе будет оставаться стабильным для деревьев, которым необходима влажная почва.
Однако оказалось, что к 2050 году климат Лондона сильно изменится и станет похож скорее на климат Барселоны. Более 50% видов деревьев могут стать уязвимыми к 2090 году, при этом 45% окажутся на границе своего ареала, а 9% — за его пределами, исходя из среднегодовой температуры.