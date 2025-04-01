Ученые нашли в янтаре ос, которые жили 99 миллионов лет назад

Палеонтологи обнаружили и описали вымерший вид паразитоидной осы-коинобионта, найденной в янтаре среднего мелового периода в штате Качин в Мьянме — на севере страны на границе с Китаем. Она жила на планете примерно 99 миллионов лет назад.
Этот вид назвали Sirenobethylus charybdis. Его представители, возможно, использовали свое брюшко, похожее на брюшко венериной мухоловки, для того, чтобы поймать и обездвижить добычу.
В статье, опубликованной в журнале BMC Biology, изучили шестнадцать взрослых самок Sirenobethylus charybdis, найденных в качинском янтаре. Всё указывает на то, что это насекомое было паразитоидом — чьи личинки живут как паразиты и в конечном итоге убивают своих хозяев.
К современным паразитоидам надсемейства Chrysidoidea относятся осы-кукушки и осы-бетилиды. Однако у экземпляров Sirenobethylus charybdis на заднем крыле есть уникальный рисунок прожилок, который позволяет предположить, что этот вид относится к собственному семейству Sirenobethylidae.
Ученые также обнаружили, что этот вид, вероятно, был коинобионтом — паразитоидом, который позволяет своему хозяину продолжать расти, питаясь им.
У особей ос брюшко состоит из трех сегментов, нижний из которых образует лопатообразную структуру с десятком похожих на волоски щетинок, визуально напоминающих венерину мухоловку. Брюшной аппарат этих ос не похож на брюшко ни одного из известных насекомых и, возможно, служил механизмом для временного удержания хозяина во время откладывания яиц.
Мы рассказывали, как современные научные методы помогают палеонтологам опровергать укоренившиеся заблуждения и совершать открытия.