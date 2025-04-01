Ученые нашли в янтаре ос, которые жили 99 миллионов лет назад

У особей ос брюшко состоит из трех сегментов, нижний из которых образует лопатообразную структуру с десятком похожих на волоски щетинок, визуально напоминающих венерину мухоловку. Брюшной аппарат этих ос не похож на брюшко ни одного из известных насекомых и, возможно, служил механизмом для временного удержания хозяина во время откладывания яиц.