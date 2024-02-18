Ученые: нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности

В исследовании указано, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра включает 80 миллионов насекомых и способен за день съесть столько урожая, сколько хватит для пропитания 35 тысяч человек. Гидроклиматические условия играют огромную роль в жизни пустынной саранчи: ее яйцам требуется умеренная влажность, а полетным мускулам необходим достаточный прогрев, объяснили ученые.