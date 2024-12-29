Ученые начали тестировать очистку воды от мазута с помощью бактерий

На Черноморском побережье продолжается уборка мазута, который вылился в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Общая протяженность береговой линии в Темрюкском районе и Анапе, которые наиболее пострадали от экологической катастрофы, превышает 50 километров. Ученые МГУ, занимавшиеся разработкой технологии уборки дизеля, спасая в 2020 году природу в Норильске, предложили использовать уголь для борьбы с мазутом в Анапе. О том, как ведутся очистительные работы, — в материале «Газеты.Ru».