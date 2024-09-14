Ученые: на Луне могут находиться действующие вулканы

На поверхности Луны происходили извержения вулканов, да и сейчас спутник Земли все еще может быть сейсмически активным — выводы были сделаны с помощью китайской космической миссии под названием Чанъэ-5. Это открытие может перевернуть представление ученых о том, как протекали изменения на Луне.
Ученым известно, что в далеком прошлом на Луне был вулканизм. Доказательство тому — лунные моря (обширные вулканические равнины возрастом от трех до 3,8 миллиардов лет). Считалось, что именно в то время спутник был вулканически активен последний раз.
Но, что удивительно, Чанъэ-5 помог получить доказательства того, что Луна пережила извержения вулканов совсем недавно — всего 123 миллионов лет назад. С точки зрения человеческой жизни, это было давным-давно, но с геологической — только вчера. Это означает, что Луна, возможно, была вулканически активна всю историю своего существования.
Доказательства недавнего вулканизма удалось получить из трех крошечных стеклянных бусин, полученных в образцах из Чаньэ-5. Команда ученых тщательно изучила 1,7 граммов лунной грязи в поиске чего-нибудь необычного. Они обнаружили стеклянные шарики размером всего от 20 до 400 микрон, которые могут быть сформированы в результате удара астероида.
Но есть и другая причина, которая может послужить формированию этих элементов: стекла, которые ранее были найдены в образцах поверхности Луны, могут происходить из магма-фонтанов. Стеклянные шарики вулканического происхождения были найдены на Луне значительно раньше, но всегда были вызваны извержениями магмы целые миллиарды лет назад. Урановое свинцовое датирование трех последних образцов показывает, что они образовались 123 миллионов лет назад.