Ученые: на Луне могут находиться действующие вулканы

Но есть и другая причина, которая может послужить формированию этих элементов: стекла, которые ранее были найдены в образцах поверхности Луны, могут происходить из магма-фонтанов. Стеклянные шарики вулканического происхождения были найдены на Луне значительно раньше, но всегда были вызваны извержениями магмы целые миллиарды лет назад. Урановое свинцовое датирование трех последних образцов показывает, что они образовались 123 миллионов лет назад.