Ученые: мы неправильно контролировали давление

Принято считать, что идеальное давление находится в диапазоне от 90/60 до 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Гипертоникам обычно снижают верхнее, систолическое давление до 140 мм рт. ст. Однако недавно исследователи из Китая выяснили, что даже им нужно снижать показатель до 120 мм рт. ст. Это поможет предотвратить новые сердечные приступы и инсульты. Также это защитит от деменции, поскольку сердечно-сосудистые заболевания считаются фактором риска ее развития. Работа ученых опубликована в журнале The Lancet.
Исследователи проанализировали истории болезни 11 тысяч пациентов по всей стране. Все они находились в зоне риска из-за возраста, диабета, неправильного образа жизни.
Участников разделили на две группы. Одну лечили стандартно, удерживая давление на показателе 140 мм рт. ст., другим снижали его до 120 и ниже. Это заняло разное время: до 135 давление снизилось уже через два месяца, а на то, чтобы довести его до показателей около 120, потребовалось 9 месяцев. После этого за пациентами наблюдали дольше трех лет.
Оказалось, что лишь у 9,7% из тех, кого лечили по новой схеме, впоследствии возникали серьезные сердечно-сосудистые осложнения. У тех же, кому снижали давление до 140, этот показатель составил 11,1%. Иными словами, нынешнего порогового значения недостаточно.
По мнению экспертов, снижать давление до 120 мм рт. ст. и ниже нужно всем пациентам с высоким сердечно-сосудистым риском независимо от статуса диабета или перенесенного инсульта.
Ранее эксперты выяснили, что гипертоникам может помочь «соковая диета».
Айгуль Сабитова