Ученые: мы неправильно контролировали давление

Участников разделили на две группы. Одну лечили стандартно, удерживая давление на показателе 140 мм рт. ст., другим снижали его до 120 и ниже. Это заняло разное время: до 135 давление снизилось уже через два месяца, а на то, чтобы довести его до показателей около 120, потребовалось 9 месяцев. После этого за пациентами наблюдали дольше трех лет.