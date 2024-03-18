Ученые: мозг спящих людей понимает смысл произносимых слов

До этого ученые обнаружили, что во время сна у мышей наблюдается судорожная активность в мозге. При этом внешне она никак не проявляется. Они также выяснили, что блокирование этих «тихих судорог» может предотвратить симптомы деменции у мышей. Они планируют адаптировать свой метод для применения у людей и считают, что он позволит лечить деменцию за 20 лет до появления симптомов.