Ученые: мозг разделяет прием пищи на четыре фазы

Ученые из Германии выяснили, что прием пищи поочередно активизирует четыре группы нейронов головного мозга, что, вероятно, позволяет человеку не съесть меньше или больше положенного. Исследование опубликовано в журнале Neuroscience.
Запас энергии в организме контролирует гипоталамус — область мозга, являющаяся связующим звеном между нервной и эндокринной системами. Он запускает определенные врожденные формы поведения в ответ на сигналы окружающей среды. Так, например, гипоталамус побуждает человека искать в пищу в момент ощущения голода.
Авторы статьи провели ряд экспериментов на мышах и выяснили, что организм быстро переключается с «аппетитного» поведения на «потребительское».
Исследователи выделили четыре группы нейронов, которые активизировались в мозге мышей во время еды. Все они работали сообща, напоминая спортсменов во время эстафеты.
Ученые предполагают, что группы нейронов по-разному оценивают информацию, которую получают от организма. Например, четвертая группа может придать больший вес сигналам о растяжении желудка, чем первая.
Дальнейшее наблюдение за обнаруженными группами нейронов может помочь разработать новые методы лечения расстройств пищевого поведения.
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