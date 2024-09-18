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Ученые: мозг разделяет прием пищи на четыре фазы

Немецкие ученые выяснили, как мозг человека реагирует на пищу и какие группы нейронов активизирует.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Ученые из Германии выяснили, что прием пищи поочередно активизирует четыре группы нейронов головного мозга, что, вероятно, позволяет человеку не съесть меньше или больше положенного. Исследование опубликовано в журнале Neuroscience.

Запас энергии в организме контролирует гипоталамус — область мозга, являющаяся связующим звеном между нервной и эндокринной системами. Он запускает определенные врожденные формы поведения в ответ на сигналы окружающей среды. Так, например, гипоталамус побуждает человека искать в пищу в момент ощущения голода.

Авторы статьи провели ряд экспериментов на мышах и выяснили, что организм быстро переключается с «аппетитного» поведения на «потребительское».

В этот момент сильное желание что-то съесть сменяется фазой, когда организм оценивает количество полученной энергии и определяет момент завершения приема пищи.

Исследователи выделили четыре группы нейронов, которые активизировались в мозге мышей во время еды. Все они работали сообща, напоминая спортсменов во время эстафеты.

Ученые предполагают, что группы нейронов по-разному оценивают информацию, которую получают от организма. Например, четвертая группа может придать больший вес сигналам о растяжении желудка, чем первая.

Дальнейшее наблюдение за обнаруженными группами нейронов может помочь разработать новые методы лечения расстройств пищевого поведения.

Ранее диетолог предупредила о «синдроме мегаполиса» — накоплении в организме вредных веществ.