Ученые: молоко полезно даже для людей с непереносимостью лактозы

Команда ученых из США провела исследование длительностью более пяти лет, в ходе которого выяснила, что употребление молока при дефиците лактазы может иметь положительный эффект. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

В среднем около 65% населения Земли страдает непереносимостью лактозы. Этот углевод содержится в молочных продуктах, который не всасывается через стенки тонкой кишки и расщепляется ферментом лактазой. Однако при ее отсутствии лактоза проходит в толстый кишечник, в котором бактерии превращают ее в другие вещества, выделяя при этом смесь газов. Впоследствии это приводит к различным кишечным расстройствам.

Специалисты в течение шести лет изучали генотип, микробиом кишечника и уровни метаболитов в крови у 12 тысяч человек. Ученые оценивали потребление молока с пищей с помощью диетических отзывов (участников исследования спрашивали, что они ели и пили за 24 часа) и отмечали их предпочтения в еде.

Результаты показали, что увеличение потребления молока на один стакан связано со снижением риска развития диабета второго типа на 30%. Такие изменения наблюдались только у участников с неработающим геном лактазы.

При анализе микробиома участников ученые выяснили, что количество видов бактерий, в частности бифидобактерий, значительно изменилось.

Исследование полностью поменяло представление о непереносимости лактозы. В течение многих лет существовало мнение о том, что людям с непереносимостью лактозы не стоит употреблять молоко. В связи с этим появились растительные напитки, не содержащие углевод. Теперь же выяснилось, что напиток имеет смысл потреблять даже людям с таким недугом.

Ранее выяснилось, как появился миф о пользе молока.

Анна Морозова