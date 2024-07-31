Ученые: микропластик может увеличить заражение комаров опасными инфекциями

«HDPE и PS не оказывают влияния на смертность комаров на всех стадиях развития, но наблюдается тенденция отрицательного влияния полипропилена на выживаемость куколок и взрослых особей. В целом выживаемость комаров на всех стадиях развития — как в контроле, так и в экспериментах достаточно высокая. При этом мы увидели, что низкие концентрации МП приводят к подавлению иммунитета у личинок комаров. Это проявляется в снижении активности детоксицирующих систем и увеличении протеолитической активности», — приводятся в сообщении слова завкафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института (БИ) ТГУ Анастасии Симаковой.