Ученые: люди тратят больше денег при оплате по карте

Дело в том, что при использовании наличных люди пересчитывают деньги, передают купюры продавцу, что делает процесс покупки заметнее. Если же человек оплачивает товары по карте или телефону, ему легче тратить. Прежде всего речь идет о случаях, когда люди покупают статусные вещи — например, ювелирные украшения (демонстративное поведение).