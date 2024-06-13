Ученые: люди тратят больше денег при оплате по карте

При покупках по карте люди тратят больше денег, чем при оплате наличными. К такому выводу пришли австралийские ученые. Их работа опубликована в Journal of Retailing.
Эксперты проанализировали 71 статью об исследованиях из 17 стран (включающих данные более 11 тысяч участников) о потребительских расходах при различных способах оплаты. Оказалось, что безналичная оплата увеличивает траты.
Дело в том, что при использовании наличных люди пересчитывают деньги, передают купюры продавцу, что делает процесс покупки заметнее. Если же человек оплачивает товары по карте или телефону, ему легче тратить. Прежде всего речь идет о случаях, когда люди покупают статусные вещи — например, ювелирные украшения (демонстративное поведение).
Вместе с тем такой эффект наблюдается не всегда. Например, он не проявляется в ситуациях, когда человек делает пожертвования или подает на чай официантам (просоциальное поведение).
Ученые подчеркнули, что феномен безнала ослабевает со временем. Видимо, покупатели привыкают к тому, что рассчитываются картой, поэтому начинают больше экономить.
Добавим, в некоторых случаях людям очень сложно контролировать свои траты. Так, в Британии женщина стала шопоголиком из-за редкой формы лунатизма.
Айгуль Сабитова