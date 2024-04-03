Ученые: люди с высшим образованием стареют медленнее других на 2−3%

Исследователи из Колумбийского университета и Центра старения Батлера с коллегами обнаружили, что биологические часы «тикают» на 2−3% медленнее у людей, которые дольше учились. Ученые проанализировали данные трех поколений, чтобы понять, может ли образовательный фактор влиять на продолжительность жизни и темпы старения. Результаты, опубликованные в JAMA Network Open, показали, что даже среди членов одной семьи более высокий уровень образования связан с лучшим здоровьем и долголетием.