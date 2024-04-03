Ученые: люди с высшим образованием стареют медленнее других на 2−3%

Исследователи из Колумбийского университета и Центра старения Батлера с коллегами обнаружили, что биологические часы «тикают» на 2−3% медленнее у людей, которые дольше учились. Ученые проанализировали данные трех поколений, чтобы понять, может ли образовательный фактор влиять на продолжительность жизни и темпы старения. Результаты, опубликованные в JAMA Network Open, показали, что даже среди членов одной семьи более высокий уровень образования связан с лучшим здоровьем и долголетием.
Считается, что люди, которые дольше учились или получили высшее образование, как правило, здоровее и живут дольше. Гипотеза предполагает, что это связано с лучшей доступностью социально-экономических ресурсов — благодаря образованию. В первую очередь речь, конечно, об услугах здравоохранения.
Взаимосвязь образования и продолжительности жизни отмечалась в более ранних исследованиях, но до сих пор не подтверждена — неизвестно, как это происходит, и будет ли популяризация образования способствовать долголетию.
В новой работе авторы использовали данные 3101 участника Фрэмингемского исследования, которое изучает семейные закономерности развития заболеваний. Информацию собирают с 1948 года — так ученым удалось наблюдать три поколения людей, связанных родственными узами. Это позволило исключить факторы генетической и социальной наследственности, чтобы проверить только гипотезу о влиянии образования на темпы старения и риск смертности.
Специалисты проанализировали различия в образовании родителей и их детей, а также между братьями и сестрами. И измерили их биологический возраст и темпы старения с помощью так называемых эпигенетических часов. Этот алгоритм позволяет на основе анализа крови по химическим меткам ДНК в лейкоцитах и меткам метилирования ДНК определять скорость старения тканей, органов и клеток организма.
«Мы обнаружили также, что люди с более высоким уровнем образования имеют меньшую распространенность заболеваний, связанных со старением, и более поздний возраст начала заболевания. Высшее образование способствует долголетию, замедляя темпы старения», — делают вывод авторы исследования.
Новое исследование на молекулярном уровне подтверждает гипотезу о влиянии учебы на продолжительность жизни. Авторы отмечают, что у более образованных участников наблюдались более здоровые «траектории старения». Выводы специалистов означают, что меры по повышению уровня образования среди населения помогут замедлить темпы биологического старения, сделают его более здоровым и будут способствовать долголетию.