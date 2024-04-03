Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые: люди с высшим образованием стареют медленнее других на 2−3%

Оказалось, что увядание организма в старости связано с уровнем образования.

Источник: Freepik

Исследователи из Колумбийского университета и Центра старения Батлера с коллегами обнаружили, что биологические часы «тикают» на 2−3% медленнее у людей, которые дольше учились. Ученые проанализировали данные трех поколений, чтобы понять, может ли образовательный фактор влиять на продолжительность жизни и темпы старения. Результаты, опубликованные в JAMA Network Open, показали, что даже среди членов одной семьи более высокий уровень образования связан с лучшим здоровьем и долголетием.

Считается, что люди, которые дольше учились или получили высшее образование, как правило, здоровее и живут дольше. Гипотеза предполагает, что это связано с лучшей доступностью социально-экономических ресурсов — благодаря образованию. В первую очередь речь, конечно, об услугах здравоохранения.

Взаимосвязь образования и продолжительности жизни отмечалась в более ранних исследованиях, но до сих пор не подтверждена — неизвестно, как это происходит, и будет ли популяризация образования способствовать долголетию.

В новой работе авторы использовали данные 3101 участника Фрэмингемского исследования, которое изучает семейные закономерности развития заболеваний. Информацию собирают с 1948 года — так ученым удалось наблюдать три поколения людей, связанных родственными узами. Это позволило исключить факторы генетической и социальной наследственности, чтобы проверить только гипотезу о влиянии образования на темпы старения и риск смертности.

Специалисты проанализировали различия в образовании родителей и их детей, а также между братьями и сестрами. И измерили их биологический возраст и темпы старения с помощью так называемых эпигенетических часов. Этот алгоритм позволяет на основе анализа крови по химическим меткам ДНК в лейкоцитах и меткам метилирования ДНК определять скорость старения тканей, органов и клеток организма.

Результаты анализа с эпигенетическими часами показали, что два года дополнительного обучения приводили к замедлению темпов старения на 2−3% и снижению риска смертности на 10%. Эта взаимосвязь сохранялась между поколениями (родителями и детьми) и между братьями и сестрами.

«Мы обнаружили также, что люди с более высоким уровнем образования имеют меньшую распространенность заболеваний, связанных со старением, и более поздний возраст начала заболевания. Высшее образование способствует долголетию, замедляя темпы старения», — делают вывод авторы исследования.

Новое исследование на молекулярном уровне подтверждает гипотезу о влиянии учебы на продолжительность жизни. Авторы отмечают, что у более образованных участников наблюдались более здоровые «траектории старения». Выводы специалистов означают, что меры по повышению уровня образования среди населения помогут замедлить темпы биологического старения, сделают его более здоровым и будут способствовать долголетию.