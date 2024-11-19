Ученые: любители пива питаются хуже ценителей вина

Ученые полагают, что различия в рационе могут объясняться средой, в которой употребляются алкоголь и еда. Так, пиво часто выбирают в местах, где готовят блюда с низким содержанием клетчатки, но с высоким количеством углеводов, соли и жиров. Вино же, особенно красное, часто предлагают к блюдам с качественным мясом, овощами и молочными продуктами.