Ученые: любители пива питаются хуже ценителей вина

Они изучили данные национального опроса более 1 900 взрослых жителей Америки, которые сообщили о своих пищевых привычках и регулярном употреблении алкоголя. Эксперты сравнили качество питания участников в зависимости от типа потребляемых ими напитков: только пиво, исключительно вино, крепкий алкоголь или комбинация крепкого алкоголя и вина. Ученые использовали во время анализа индекс здорового питания (Healthy Eating Index) — стандартизированный инструмент, основанный на диетических рекомендациях.
Минимально приемлемым уровнем для полноценного рациона по шкале в 100 баллов считалось 80 баллов. Такой отметки никто не достиг. Самые низкие показатели оказались любителей пива — 49 баллов. У ценителей вина результат составил 55, а у тех, кто выбирает крепкие напитки или их сочетание, — около 53.
Среди потребителей исключительно пива было много молодых мужчин, которые часто курили и имели низкий уровень дохода. У них также был самый высокий уровень потребления калорий с учетом массы тела и самый низкий уровень физической активности.
Ученые полагают, что различия в рационе могут объясняться средой, в которой употребляются алкоголь и еда. Так, пиво часто выбирают в местах, где готовят блюда с низким содержанием клетчатки, но с высоким количеством углеводов, соли и жиров. Вино же, особенно красное, часто предлагают к блюдам с качественным мясом, овощами и молочными продуктами.
Ученые подчеркивают, что для профилактики заболеваний печени и других проблем врачи должны уточнять у пациентов, какой алкоголь они пьют чтобы дать им индивидуальные рекомендации.
«Например, тем, кто предпочитает исключительно пиво, можно посоветовать увеличить потребление свежих фруктов и овощей, а также повысить уровень физической активности», — говорится в исследовании, опубликованном в MDPI.
Недавно физик рассчитал оптимальную форму бокала для пива. Что интересно, это не прозрачные пивные кружки.