Ученые: львы переплывают огромные расстояния для поиска самок

Ученые предполагают, что львы совершают рискованные заплывы, сражаясь с крокодилами и бегемотами, чтобы найти самок. Но удается им это не всегда, и когда их избивают местные самцы, они возвращаются на свою собственную территорию. Существует также другая маловероятная версия — львы устраивают заплывы, чтобы избежать контакта с человеком.