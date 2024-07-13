Ученые: львы переплывают огромные расстояния для поиска самок

Домашние кошки сделают почти все, чтобы избежать контакта с водой. Но боязнь воды совсем не свойственна для их диких двоюродных братьев. Львы, тигры и ягуары должны были приспособиться к воде, чтобы выжить, к такому выводу пришли ученые, которые наблюдали за львами.
Исследовательская группа в Уганде засняла двух самцов львов, плавающих в водоеме в Национальном парке королевы Елизаветы. Но что было необычным, так это пройденное ими расстояние и опасность, подстерегающая на пути: львы проплыли примерно 1,5 км через канал Казинга, который соединяет два озера в парке.
В канале обитает большое количество бегемотов и нильских крокодилов, которые, как известно, атакуют львов. На кадрах, снятых на тепловизионную камеру высокого разрешения, львы совершают три попытки перебраться через канал глубиной 6 метров (и возвращаются на берег), прежде чем начать плыть к югу от парка.
Плавание иллюстрирует физическую силу животных, но в то же время является показателем более глубокой проблемы — самцы вынуждены идти на чрезвычайный риск, чтобы найти львиц. Долгосрочное исследование в Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде показывает, что соотношение полов среди львов превалирует в сторону самцов в соотношении 2:1.
Вместо этого в здоровой популяции львов преобладают особи женского пола. Наблюдая за самцами почти ежедневно, полевая команда обратила внимание на то, что они плавают по этому каналу семь раз в течение года.
Ученые предполагают, что львы совершают рискованные заплывы, сражаясь с крокодилами и бегемотами, чтобы найти самок. Но удается им это не всегда, и когда их избивают местные самцы, они возвращаются на свою собственную территорию. Существует также другая маловероятная версия — львы устраивают заплывы, чтобы избежать контакта с человеком.