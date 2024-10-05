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Ученые: курение влияет на состав костей человека

Для этого они проанализировали останки викторианской эпохи.

Источник: Freepik

В новом исследовании ученые смогли идентифицировать курильщиков среди сотен людей, умерших в Англии между 1700 и 1855 годами. Сделать это получилось благодаря анализу молекулы, оставшейся в костях после того, как организм метаболизировал табак.

Некоторых курильщиков легко идентифицировать археологически. Но далеко не всегда это возможно, поэтому исследователи захотели найти другой способ определять курильщиков — нужно это для того, чтобы лучше понять влияние табака на здоровье в прошлые века. Поэтому ученые искали химические изменения, происходящие в костях, когда организм человека расщепляет или метаболизирует табак.

Для этого обычно анализируют образцы крови, мочи или слюны. Составить графики метаболических изменений у давно умерших людей проблематично, потому что обычно остаются только их кости. Поэтому ученые решили, что хотят научиться выявлять метаболические изменения в костных тканях.

Для этого они изучили останки людей, живших до 1500-х годов в Англии — тогда табак в страну еще не завезли, и кости не были подвержены изменениям. Ученые протестировали крошечные образцы костей 45 человек, похороненных между 1150 и 1500 годами, используя метод, который называется жидкостная хроматография — с его помощью можно разделить образец на его химические компоненты.

Затем они сравнили средневековые останки с костями курильщиков 1700-х годов, идентифицированных по вмятинам на зубах, которые были вызваны глиняными трубами для табака. И исследователям удалось обнаружить десятки химических соединений, которые характерны для потребителей табака.

Эту информацию ученые использовали для того, чтобы понять, смогут ли они точно выявить курильциков. Они проанализировали 323 скелетов с кладбищ в Англии и обнаружили высокие показатели табака, охватывающие все слои викторианского общества. Более половины протестированных скелетов показали признаки длительного употребления табака.

Исследователи обнаружили и другую любопытную вещь — довольно высокий процент курящих женщин во всех социальных классах. В то время курение не считалось женским занятием. Девушки из высшего класса не страдали от плохих зубов, потому что "сточенные трубками зубы были связаны с бедностью. Курили все, просто женщины, которые могли себе это позволить, покупали более красивые трубки с наконечниками, которые не стирают зубы, например, из дерева, янтаря или кости.