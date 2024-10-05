Ученые: курение влияет на состав костей человека

Исследователи обнаружили и другую любопытную вещь — довольно высокий процент курящих женщин во всех социальных классах. В то время курение не считалось женским занятием. Девушки из высшего класса не страдали от плохих зубов, потому что "сточенные трубками зубы были связаны с бедностью. Курили все, просто женщины, которые могли себе это позволить, покупали более красивые трубки с наконечниками, которые не стирают зубы, например, из дерева, янтаря или кости.