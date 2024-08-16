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Ученые: красное мясо может привести к диабету

Гемовое железо, содержащееся в красном мясе и других продуктах животного происхождения, повышает риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Источник: AP 2023

Исследователи проанализировали 36-летние данные о диете 206 615 взрослых, участвовавших в исследованиях здоровья медсестер и медицинских работников. Испытуемые сообщали о потреблении различных форм железа — гемового, негемового (поступает из продуктов растительного происхождения), диетического и добавочного. Исследователи изучали связь между этими продуктами и развитием диабета, контролируя влияние на добровольцев других факторов здоровья и образа жизни.

Оказалось, что у людей с самым высоким уровнем потребления гемового железа на 26% повышался риск развития диабета второго типа по сравнению с теми, кто ел его меньше всего. При этом гемовое железо было связано более чем с 50% случаев риска появления диабета на фоне потребления необработанного красного мяса.

Кроме того, это железо влияло на изменение метаболических биомаркеров в крови, связанных с диабетом второго типа. Оно же понижало уровень полезных биомаркеров.

Также ученые обнаружили несколько метаболитов (продуктов метаболизма), которые могут играть роль в повышении вероятности возникновения диабета, вызванного этим железом. Эти результаты важны для общественного здоровья, особенно в контексте диетических рекомендаций, подчеркивают ученые.

Их открытие подтверждает уже известную взаимосвязь между гемовым железом и диабетом, однако новое исследование углубляет понимание этой корреляции.

Кстати, многие моют мясо перед готовкой. Однако делать этого не нужно, рассказала ранее гастроэнтеролог.

Айгуль Сабитова