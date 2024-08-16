Ученые: красное мясо может привести к диабету

Оказалось, что у людей с самым высоким уровнем потребления гемового железа на 26% повышался риск развития диабета второго типа по сравнению с теми, кто ел его меньше всего. При этом гемовое железо было связано более чем с 50% случаев риска появления диабета на фоне потребления необработанного красного мяса.